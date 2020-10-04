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Aktüel Kastamonu'da Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi
Aktüel

Kastamonu'da Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:55:46 -
Kastamonu'da Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

Gönüllüler, Kastamonu'da sokak sokak gezerek, aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı. Gönüllüler zaman zaman kedi ve köpekleri ellerine alarak sevdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, gazetecilere, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık oluşturmak için sokakta olduklarını söyledi.

Fırsat buldukça sokak hayvanlarını beslediklerini anlatan Perk, "Kızılay insanların bize ulaştırdığı hayırlarını ihtiyaç sahiplerine götüren bir yardım kuruluşu. İhtiyaç sahibi dendiğinde aklımıza sadece insanlar gelmesin. Sokakta yaşan canlılar da ihtiyaç sahibi. Biz de bugün onların yanında olmak istedik." dedi.

Her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını dile getiren Perk, "Biz bugün onlara mama dağıttık. Siz de kapılarınızın önüne bir kap mama ve su koyarak, gördüğünüz bir kedinin, köpeğin başını okşayarak onları mutlu edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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