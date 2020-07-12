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Aktüel

Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi 6 gün sonra hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-12 02:04:10 -
Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi 6 gün sonra hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 Temmuz'da otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Aşağıkayı köyü mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 61 ACJ 816 plakalı otomobil ile İhsan Balcı (70) idaresindeki ATV çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Balcı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhsan Balcı, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

Balcı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

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