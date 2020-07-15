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Aktüel

Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi

Yaralanan işçilerin olduğu inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:42:20 -
Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi.

İl merkezi Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı yakınındaki bir okulun yanına yapılan 3 katlı spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme gerçekleşti.

Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda işçilerden yaralananlar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin, vinç ve iş makineleri yardımıyla inşaat alanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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