Kastamonu'da sinema akademisi başladı

KASTAMONU (AA) - Genç sinemacıların yetişmesine katkı sunacak Hassan B. Sabit Sinema Akademisi, Kastamonu'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Siyer Vakfı'nın organizasyonu ile düzenlenen Hassan B. Sabit Sinema Akademisi kapsamında bir hafta boyunca genç sinemacılara senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve kurgu montaj atölyelerinde eğitimler verilecek.

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Gençlik Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona dahil oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu çalışmayı çok önemsediğini vurgulayan ve akademiye katılanları kutlayan Asrak, "Anadolu turnesi gerçekten çok önemli. Geleceğin sinemacılarını, sinema eleştirmelerini, yönetmenlerini yetiştirecek bir akademi olarak görüyorum." dedi.

Proje genel koordinatörü Cemil Nazlı da 6 yıldır İstanbul'da devam eden sinema eğitimlerini Anadolu'ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Organizasyonun sanat danışmanı Abdulhamit Güler ise 7 gün boyunca genç sinemacılarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Anadolu'nun dört bir yanında sinemaya ilgi duyanlarla buluştuklarını ifade eden Güler, "Atölyeler tamamlandıktan sonra karar vereceğimiz 5 kişiyi İstanbul'a götürüp orada birkaç haftalık buradakinin tamamlayıcısı olan bir eğitime sokacağız. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından eğitimler başladı.