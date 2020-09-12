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Aktüel Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:24:16 -
Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi'nde karşılaşan H.A ile İlyas K. ve Sadık K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, evinden getirdiği tüfekle İlyas ve Sadık K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını vurdu.

Ambulanslarla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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