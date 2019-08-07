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Kastamonu'da "Şerife Bacı İstiklal Koşusu" gerçekleştirilecek

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:44
Kastamonu'da "Şerife Bacı İstiklal Koşusu" gerçekleştirilecek


KASTAMONU (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken şehit olan Şerife Bacı anısına "Şerife Bacı İstiklal Koşusu" yapılacak.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneğinin iş birliğinde düzenlenen "Şerife Bacı İstiklal Koşusu", 25 Ağustos Pazar günü İnebolu ilçesinde gerçekleştirilecek.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşunun ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Koşunun Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet takviminde yer aldığını belirten Çeçen, "Bu etkinlikteki amacımız, Türkiye'nin İstiklal Madalyalı tek ilçesi İnebolu'yu, kucağında bebeği, sırtında taşıdığı cephane ile donarak şehit olan Şerife Bacı'yı ve bu yöre insanının istiklale giden yolda yaptıkları fedakarlıkları hatırlamak ve anmaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm katılımcılara tişört, çanta, sertifika ve madalya verileceğini aktaran Çeçen, "25 Ağustos'ta saat 08.30'da Şerife Bacı Anıtı'nın yanından başlayacak olan 10 kilometrelik koşu, yine aynı yerde bitecektir. Ayrıca tüm halkımızın katılabileceği 2 kilometrelik halk koşusu yapılacak." diye konuştu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği İnebolu Temsilcisi Haluk Kaya ise eski milli atletler Veli Ballı, Mehmet Yurdadön ve Halil Akkaş'ın etkinliğe katılarak sporcularla bir araya geleceğini söyledi.

Kaya, koşu için kayıtların serifebacikosusu.com adlı internet sitesi üzerinden yapıldığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:44
  1. İnebolu ilçesi
  2. Kastamonu
  3. Şerife Bacı İstiklal Koşusu

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