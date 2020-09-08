Kastamonu'da "özel çocuklar" aşure yaptı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "özel çocuklar" yaptıkları aşureleri misafirlere ikram etti.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyesi engelliler, kazanların başına geçerek aşure yaptı. Özel çocuklar, hazırladıkları aşureleri dernek binasında misafirlerine ikram etti.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Huriye Boyraz, gazetecilere, dernekte özel bireyler için okuma yazma, özel eğitim, kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için çeşitli aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde çocukların evde kapalı kaldığını vurgulayan Boyraz, "Evde çocuklarımızla zaman geçirirken, mutfak alışkanlıklarının olduğunu öğrendik. Mesela down sendromlu Cengizhan'ın hamur işlerinde, otizmli oğlum Ömer'in mutfakta çok becerikli olduğunu gördük. Bugüne kadar çocuklarımızın mutfakta başarılı olduğunun farkında değilmişiz. Pandemi süreci bunu öğretti." dedi.

Aşure haftasında birlikte bir şeyler yapmak istediklerini dile getiren Boyraz, "Aşure haftası nedeniyle çocuklarımızla aşure pişirtelim istedik. Aşure bizim geleneğimiz, geleneğimizi yaşatıyoruz. Çocuklarımıza fırsat verildiği takdirde, yapamayacakları şey yok. Pişirdiğimiz aşureleri, evlatlarıyla dışarı çıkamayan özel annelere de dağıtacağız." diye konuştu.

Çocukların sosyalleşmesi için "Down Cafe" açmak gibi projelerinin olduğunu aktaran Boyraz, bu çalışmaları hayata geçirmek için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.