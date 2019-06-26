Kastamonu'da otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.26 Haziran 2019 Çarşamba 10:27
Kastamonu'da İsmail Heyder (27) idaresindeki otomobil, Yenice köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Fatmanur (8), Nisanur (6), Fadime Heyder, Özkan ve Selma Güllüoğlu,Boyabat, Taşköprü ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.
İsmail Heyder'in cenazesi ise incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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