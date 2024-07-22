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Yerel Kastamonu'da orman yangını
Yerel

Kastamonu'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2024-07-22 18:12:00 -
Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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