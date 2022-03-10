Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Kastamonu'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Pek çok ilimizde dondurucu sopğuklar yeniden etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul dahil pek çok ilde okullar tatil edildi. Kastamonu'da kar yağışları devam ederken okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekeleniyor.

Kastamonu'da okullar tatil edildi mi?

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi. Kastamu'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil edilip edilmediği ise henüz açıklanmadı.

Meteoroloji’nin uyarılarından sonra aralarında İstanbul’un da bulunduğu Sakarya, Samsun, Kocaeli, Bayburt, Bursa, Balıkesir, Yalova, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Tunclie, Bilecik, Düzce ve Kars'da okulların tatil edildiği valiliklerce açıklandı.