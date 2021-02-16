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Eğitim Kastamonu'da okullar ne zamana kadar tatil edildi? Kastamonuda bugün okullar tatil mi? Kastamonu'da yarın okul var mı?
Eğitim

Kastamonu'da okullar ne zamana kadar tatil edildi? Kastamonuda bugün okullar tatil mi? Kastamonu'da yarın okul var mı?

Kastamonu'da okullar tatil mi? Köy okulları Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda il ve ilçede köy okulları yüz yüze eğitime başlayamadı. Bazı illerde yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Bunlardan birisi de bugün okulların açılması planlanan Kastamonu... Peki, Kastamonu'da'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi? Kastamonu'da köy okulları kaç gün tatil? Kastamonu'da yarın okul var mı? Kastamonu'da köy okullarında yüz yüze eğitim tatil edildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 08:27:00 -
Kastamonu'da okullar ne zamana kadar tatil edildi? Kastamonuda bugün okullar tatil mi? Kastamonu'da yarın okul var mı?

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanarak, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi

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