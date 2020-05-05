  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:09:28 -
Kastamonu'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası verildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip ev ve iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, evde ve iş yerinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.

Bu kişilere Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı