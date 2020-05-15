  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'
için kalan
Aktüel

Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere bayramda kısıtlama getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:00:41 -
Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere bayramda kısıtlama getirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgiler aktarıldı.

Ramazan Bayramı sürecinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe ve il merkezine, ilçe merkezlerinden de il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı