Kastamonu'da korkunç kaza! Uzman çavuşlardan acı haber geldi Kastamonu'da, 4 uzman çavuşun içerisinde bulunduğu otomobilin bir kamyonete arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 uzman çavuş hayatını kaybederken 1 uzman çavuş ise yaralandı.

Kastamonu'da 4 uzman çavuşun içerisinde olduğu otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş ile kamyonet sürücüsü ise yaralandı. Kastamonu'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı. Seyir halindeki kamyonete çarptı Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. 3 uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybetti Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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