Kastamonu'da kısa süreli hortum paniği Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde öğlen saatlerinde oluşan hortum, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Kastamonu Devrekani'de, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte hortum oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 20 dakika etkili olan hortumu, ilçede yaşayanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Belediye ekipleri, hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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