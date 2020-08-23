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Aktüel Kastamonu'da kaybolan 76 yaşındaki kişiye 5 gündür ulaşılamıyor
Aktüel

Kastamonu'da kaybolan 76 yaşındaki kişiye 5 gündür ulaşılamıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:24:19 -
Kastamonu'da kaybolan 76 yaşındaki kişiye 5 gündür ulaşılamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 5 gün önce kaybolan 76 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Dereyücek köyü Kuz Mahallesi'nde İsmail Pınar'ı bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliğiyle Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.

Ekipler, köyün yakınından geçen Devrekani Çayı'nda botla arama yaptı.

Arama çalışmalarını Pınar'ın ailesi ve yakınları da takip ediyor.

Azdavay ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan Pınar'ın geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.


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