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Yerel Kastamonu'da kar nedeniyle 37 köy yolu kapandı
Yerel

Kastamonu'da kar nedeniyle 37 köy yolu kapandı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 12:30:00 -
Kastamonu'da kar nedeniyle 37 köy yolu kapandı

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

İlçelerden Şenpazar, Çatalzeytin ve Ağlı'da birer, Azdavay'da 7, Devrekani ve Bozkurt'ta 5'er, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 4, Küre'de 10 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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