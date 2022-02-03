Kastamonu'da kar engeli! Ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 8 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.
Kastamonu'da 8 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekiplerinden alınan bilgiye göre, Azdavay ve Küre'de üçer, İnebolu ve Doğanyurt'ta da birer olmak üzere 8 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.