  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kastamonu'da kar engeli! Ulaşım sağlanamıyor
Gündem

Kastamonu'da kar engeli! Ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 8 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 13:31:00 -
Kastamonu'da kar engeli! Ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da 8 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinden alınan bilgiye göre, Azdavay ve Küre'de üçer, İnebolu ve Doğanyurt'ta da birer olmak üzere 8 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay