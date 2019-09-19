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Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucunda 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:57
Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

Uğur Salepçioğlu'nun (26) kullandığı kamyonet, Taşolukköyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçtaki Şule (14), Ali Osman (9) ve Mine Salepçioğlu (15) yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur ve Ali Osman Salepçioğlu, müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:57
  1. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi
  2. Kastamonu Devlet Hastanesi
  3. ambulans
  4. İnebolu Devlet Hastanesi
  5. kamyonet

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