Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucunda 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Uğur Salepçioğlu'nun (26) kullandığı kamyonet, Taşolukköyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile araçtaki Şule (14), Ali Osman (9) ve Mine Salepçioğlu (15) yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur ve Ali Osman Salepçioğlu, müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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