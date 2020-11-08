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Aktüel Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinden İzmir'deki depremzedelere yardım
Aktüel

Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinden İzmir'deki depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:02:00 -
Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinden İzmir'deki depremzedelere yardım

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, aralarında para toplayan ilkokul öğrencileri, Kızılay aracılığıyla İzmir'deki depremzedelere gönderdi.

Merkeze bağlı Kayı İlkokulu öğrencileri, harçlıklarından topladıkları paraları İzmir'deki depremzelere gönderilmesi için Türk Kızılay'a teslim etti.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendi aralarında depremzedeler için yardım topladığını duyunca çok mutlu olduklarını söyledi.

Okulda hiçbir duyuru yapmadıklarını belirten Perk, "Okullara hiçbir duyurumuz olmamasına rağmen çocuklarımızın kendi düşünceleriyle böyle örnek bir davranış sergilemeleri bizi gerçekten çok duygulandırdı. Ders saatlerinin dışında ziyaret ettiğimiz için kendileriyle tanışamadık ama en kısa zamanda yeniden Kayı İlkokuluna gidip böylesine anlamlı bir davranış sergiledikleri için bizzat teşekkür edeceğiz." dedi.

Perk, okula giden 61 öğrencinin hepsinin depremzedelere destek verdiğini sözlerine ekledi.

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