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Aktüel Kastamonu'da iki köyün karantinası sona erdi
Aktüel

Kastamonu'da iki köyün karantinası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:49:12 -
Kastamonu'da iki köyün karantinası sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Taşköprü ve Doğanyurt ilçelerine bağlı iki köyde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köylerinde, artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan karantina sona erdi.

Karantina sürecinde giriş çıkışlara izin verilmeyen iki köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri gerekli önlemleri almıştı.

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