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Gündem Kastamonu’da heyelan kara yolunu çökertti: Bir şerit ulaşıma kapandı
Gündem

Kastamonu’da heyelan kara yolunu çökertti: Bir şerit ulaşıma kapandı

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Kastamonu’da heyelan kara yolunu çökertti: Bir şerit ulaşıma kapandı

Kastamonu’da meydana gelen heyelan, Çatalzeytin-Abana kara yolunda çökmeye neden oldu.

Bölgede sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan yüzünden Çatalzeytin ile Abana arasındaki kara yolunun Ginolu mevkisinde çökme oluştu.

Yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken, Karayolları ekipleri hızla harekete geçti​​​​​​​.

Ekipler, ulaşımın kontrollü sağlandığı yolun onarılması için çalışma yürütüyor.

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