Kastamonu’da heyelan kara yolunu çökertti: Bir şerit ulaşıma kapandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kastamonu’da meydana gelen heyelan, Çatalzeytin-Abana kara yolunda çökmeye neden oldu.
Bölgede sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan yüzünden Çatalzeytin ile Abana arasındaki kara yolunun Ginolu mevkisinde çökme oluştu.
Yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken, Karayolları ekipleri hızla harekete geçti.
Ekipler, ulaşımın kontrollü sağlandığı yolun onarılması için çalışma yürütüyor.