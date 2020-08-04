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Yerel

Kastamonu'da feci olay! Eşini domuz zannederek öldürdü

Kastamonu'da 52 yaşındaki adam, bahçedeki eşini domuz zannederek tüfekle öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:32:00 -
Kastamonu'da feci olay! Eşini domuz zannederek öldürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında Yakup Zengin (52), mısır bahçesine domuz beklemeye gitti.

Zengin, tüfekle nöbet tuttuğu sırada bahçeye inen eşi Fati Zengin'i (49) domuz sanarak ateş açtı.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fati Zengin'in cesedi, olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Yakup Zengin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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