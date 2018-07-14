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Kastamonu'da feci kaza! Araçtan dışarı fırlayıp can verdi

Kastamonu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden emniyet kemeri takılı olmayan Onur Mahmutoğlu (19) araçtan fırlayıp, hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:46
Kastamonu'da feci kaza! Araçtan dışarı fırlayıp can verdi

Sabah saatlerinde Tosya yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada Onur Mahmutoğlu yönetimindeki 37 ED 531 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yalçın Acar yönetimindeki 34 GH 9109 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle emyinet kemeri takılı olmayan Onur Mahmutoğlu, otomobilin camından fırladı. Onur Mahmutoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer sürücü Yalçın Acar ise hastaneye kaldırıldı.

Onur Mahmutoğlu'nun cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:46
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