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Aktüel Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aktüel

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:44:10 -
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökören köyü Dikmen Mahallesi'nde odun taşıyan Hayri Kamil Çatal'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çatal, hastanede hayatını kaybetti.

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