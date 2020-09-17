  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:00:16 -
Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yeşil Göl mevkisi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Tosya ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Çınkır, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini kaydederek, "Tosya Belediyesi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden kısa sürede destek sağlandı. Yangında bir hektar alan zarar gördü." dedi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Davutlar köyü sakinlerinden Şerif Ekerbiçer de köylerinin Tosya'ya sınır olduğunu aktararak, "Bundan 2 saat önce ormancı 'ormandan duman çıkıyor, yangın var, köye ilan ettir' dedi. Köylülerimizle yola çıktık geldik. Yangın başlamıştı. Ondan sonra itfaiyeler geldi. Yangını söndürdük." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Gündem

Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki geldi.

Altın ile ilgili piyasaları altüst edecek çıkış: 1700 lira olacak
Ekonomi

Altın ile ilgili piyasaları altüst edecek çıkış: 1700 lira olacak

Bloomberg’in uzman ekonomisti McGlone, altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak bir tahminde bulundu.
Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...
Korona Virüs

Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...

Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalar sonrası ülkesinden kaçarak ABD'ye sığınan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, yaptığı yeni açıklamada şu..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı