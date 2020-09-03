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Aktüel Kastamonu'da babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Kastamonu'da babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:03:47 -
Kastamonu'da babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kişi, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Kuzeykent Mahallesindeki Kazıkkarabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda S.B. ile oğlu Selçuk B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, oğlunu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Selçuk B'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından S.B'nin polisi arayarak, oğlunu öldürdüğünü söyleyip teslim olduğu öğrenildi.


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