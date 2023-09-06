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Yaşam Kastamonu'da ayı saldırısı!
Yaşam

Kastamonu'da ayı saldırısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 04:04:00 -
Kastamonu'da ayı saldırısı!

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ayı saldırısında ağır yaralanan kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Yazıbelen köyünde hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu'na (60), ayı saldırdı. Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Celiloğlu'nu yaralı halde buldu.

Ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celiloğlu, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Celiloğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kaynak: AA
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