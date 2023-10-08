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Yerel Kastamonu’da alevler geceyi aydınlattı
Yerel

Kastamonu’da alevler geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 03:07:00 -
Kastamonu’da alevler geceyi aydınlattı

Kastamonu’da bilinmeyen sebeple çıkan yangında 2 ev, 3 kuruluk küle dönerken, 2 ev de yangında zarar gördü. 22 büyükbaş hayvan ve 3 köpeğin telef olduğu yangını söndürme çalışmalarına komando birlikleri de destek verdi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, merkeze bağlı Alpı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kurt’a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yayılma ihtimaline karşı Araç, Devrekani, İhsangazi ve Taşköprü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinden de destek istendi.

Ayrıca bölgeye komando birlikleri de sevk edildi. Komandoların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında Ahmet Kurt ve Ahmet Çaycı’ya ait evler ile 3 kuruluk tamamen yanarken Mehmet Halimoğlu ve Hüseyin Halimoğlu’na ait evler ise büyük zarar gördü. Ayrıca yangında 22 büyükbaş hayvan ve 3 köpekte telef oldu.
Bölgede soğutma çakışmaları devam ederken yangına ilgili inceleme başlatıldı.

Alpı Köyü Muhtarı İsmail Okur, olayı tam olarak bilemediğini belirterek, "Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın sırasında ev boştu, fakat ahırda bulunan 22 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 tane köpek yandı. Hiçbir şey kurtaramadılar, eşya veya başka bir şey evden alamadılar. Traktörleri yanmaktan kurtardılar, yangın çıkasıya almışlar. Şu anda iki tane ev yandı, üç tane kuruluk yandı, Mehmet ve Hüseyin Halimoğlu'nun da evlerine sardı yangın ama yangın büyümeden söndürdüler. Onların evleri zarar gördü. Saat 12.00 gibi yangın çıkmış, benim o saatte haberim oldu. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye de geldi şimdi söndürmeye çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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