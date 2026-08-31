Kastamonu'da 120 çocuğun eğitim gördüğü yaz futbol okulu tamamlandı

Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetlerispor'un 2026 yılı yaz futbol okulu faaliyetleri, Doğa Kültür Köyü Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kapanış programıyla noktalandı. İki aylık eğitim sürecini tamamlayan 120 çocuk, son kez sahaya çıkarak yaz okuluna veda etti.

Hava muhalefeti sebebiyle ailelerin tribünden takip ettiği kapanış programına, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve İl Özel İdare Köy Hizmetlerispor Kulübü Başkanı Nida Sinsi ile Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu katıldı.

Özel İdare Köy Hizmetlerispor Antrenörü Mesut Okumuş, etkinlikte yaptığı konuşmada, kulübün kentte önemli bir spor markası haline geldiğine dikkati çekerek, "İki ay boyunca çocuklarımıza sadece temel futbol bilgisini değil, sosyal bir birey olmanın kurallarını da öğretmeye çalıştık. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizlere imkan sağlayan yöneticilerimize, ekip arkadaşlarıma ve çocuklarını bize emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı ve Genel Sekreter Nida Sinsi ise antrenman bitiminde ailelere seslenerek, şunları kaydetti:

"Tribündeki aile ortamı için hepinize teşekkür ediyorum. İki aylık başarılı ve eğitici bir dönemi geride bıraktık. Kapanışı daha iyi şartlarda yapmak isterdik ancak hava muhalefeti buna izin vermedi. En kıymetli varlıklarını bizlere emanet eden velilerimize ve çocuklarımızı bir baba şefkatiyle eğiten teknik ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm evlatlarımızın yolu açık olsun."

Kapanış programı, Nida Sinsi ve kulüp yöneticilerinin sporculara dondurma ikram etmesiyle son buldu.