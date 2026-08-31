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Hem üretici hem tüketici kazandı: Adanalı üreticiden aracısız kavun satışı! Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı! İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi Takip etmeye başladı ortalık karıştı: Gedson Fernandes kafa karıştırdı Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı! Darlık Yolu'nda viraj yine can aldı! Şile'de motosikletli genç hayatını kaybetti! Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme:  Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye Kulislerdeki iddia gerçek olursa yüzler gülecek! Emekliye bir defaya mahsus 'dev zam'
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Mayıs ayından bu yana hızla yayılan Ebola salgınında korkunç bilançonun detayları ortaya çıktı.

#1
Foto - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre doğrulanmış vaka sayısı 6 bini aşarak 6 bin 41’e ulaşırken, felaket sebebiyle can verenlerin sayısı ise 2 bin 911’e yükseldi.

#2
Foto - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

Salgının baş göstermesinden bu yana yalnızca 1366 hastanın sağlığına kavuşabildiği bildirilirken, mevcut kriz KDC tarihinin en büyük Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, 15 Mayıs’ta ilan edilen salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41’e çıktı. Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 911 kişi hayatını kaybederken, 1366 hasta iyileşti. Bundibugyo virüsünün neden olduğu salgın, Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Kuzey-Kivu, Güney-Kivu ve Tshopo olmak üzere 6 eyalette 60 bölgeye yayıldı.

#4
Foto - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

Salgının merkezi konumundaki Ituri, vaka sayısının en yoğun olduğu eyalet olmayı sürdürürken, müdahale ekiplerinin çalışmalarını özellikle Ituri, Kuzey-Kivu ve Haut-Uele’de yoğunlaştırdığı belirtildi. KDC’deki mevcut salgın, vaka sayısı bakımından ülkede kaydedilen en büyük Ebola salgını haline geldi.

#5
Foto - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

#6
Foto - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü. KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

#7
Foto - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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