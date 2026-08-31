Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ölümcül virüs faciası! Ebola krizinde acı bilanço açıklandı!

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, 15 Mayıs’ta ilan edilen salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41’e çıktı. Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 911 kişi hayatını kaybederken, 1366 hasta iyileşti. Bundibugyo virüsünün neden olduğu salgın, Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Kuzey-Kivu, Güney-Kivu ve Tshopo olmak üzere 6 eyalette 60 bölgeye yayıldı.