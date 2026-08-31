Takip etmeye başladı ortalık karıştı: Gedson Fernandes kafa karıştırdı
Eski Galatasaraylı Gedson'un hamlesi futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski Galatasaraylı Gedson'un hamlesi futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
Beşiktaş'a transferi sonrasında Galatasaray'ı takipten çıkan Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı ekibi tekrar listesine ekledi. Doğal olarak kafalar karıştı.
Galatasaray, 2021'in Şubat ayında Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralamıştı. İlerleyen süreçte işler farklı yöne gitti. Portekizli orta saha, 2022'nin Şubat'ında bu kez Çaykur Rizespor'a kiralık verildi. Sezon sonunda ise Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah-Beyazlılar, Fernandes'i 2025 yazında 20.78 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya sattı.
27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transferinden sonra Instagram hesabında Galatasaray'ı takip etmeyi bırakmıştı. Ancak 1.83 boyundaki merkez orta saha, Cim-Bom'u tekrar takibe aldı. Doğal olarak kafalar karıştı! Fotospor'a göre; Peki Gedson Fernandes'in tekrar Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali var mı?
Durumu şöyle açıklamak mümkün: 1- Spartak Moskova en az 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor
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