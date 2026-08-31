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Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı!

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Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı!

Lesley Ugochukwu transferi hala taraftarlarca sorgulanan transfer olarak ilk sırada yerini alıyor.

#1
Foto - Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı!

Galatasaray son dönemde önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki ilk hamlesi olan Lesley Ugochukwu'nun neden alındığı ise hala sorgulanıyor.

#2
Foto - Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı!

Galatasaray, Burnley Kulübü'nden Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Ve bu hamle, Aslan'ın 2026 yazındaki ilk transferiydi... Zaten dolu olan ön libero bölgesine Fransız oyuncu da eklendi. Ardından Cim-Bom uzun bir sessizlik dönemine girdi.

#3
Foto - Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı!

Süre daralırken Sarı-Kırmızılılar bombaları üst üste patlattı. Ancak 2026 yazında yapılan Lesley Ugochukwu hamlesi kesinlikle uzun yıllar unutulmayacak. 1.90 boyundaki futbolcu, şu ana kadar Süper Lig'de şu süreleri aldı:

#4
Foto - Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı!

Çorum FK (2-2): Kadroda ama oynamadı Erzurumspor (4-0): 24 dakika Göztepe (3-2): 1 dakika

#5
Foto - Neden alındığı hala sorgulanıyor? Hem ismiyle hem de performansıyla şaşırtmıştı!

Lesley Ugochukwu'nun geleceğinin ara transfer dönemine kadar netleşmesi bekleniyor. Fotospor'a göre; eğer beklenen katkı alınamazsa Fransız futbolcunun Burnley Kulübü'ne geri gönderilebileceği konuşuluyor. Elbette bunun için İngiliz ekibinin de ikna edilmesi gerekecek...

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