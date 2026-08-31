Tarihi hastalık geri dönüyor: ABD’de cüzzam vakaları artıyor!

"Hansen hastalığı" olarak da bilinen cüzzam, ABD'de antibiyotiklerin yaygınlaşması ve hijyen koşullarının iyileşmesi sayesinde nadir görülen bir enfeksiyon. Ülkede her yıl yaklaşık 100 ila 200 kişide hastalık tespit ediliyor.

Ancak Florida'da vaka sayılarındaki artış uzmanları endişelendiriyor. Eyalette geçen yıl 36 vaka kayda geçti. Bu sayı, 1992'de kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Vakaların en az 26'sının eyalet içinde bulaştığı belirtilirken, bu da son 10 yılda herhangi bir ABD eyaletinde kaydedilen en yüksek yerel bulaş sayısı olarak kayıtlara geçti.

Florida'nın veri tabanına göre, 2026'nın ilk aylarında eyalette toplam 19 vaka bildirildi.

ARMADİLLOLARLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Florida Üniversitesi Tıp Fakültesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Norman Beatty, hastalığın eyalette "gelişmekte olan bir enfeksiyon hastalığı" olarak daha fazla görülmeye başladığını söyledi.

Beatty'ye göre Florida'daki vakaların önemli bir bölümü, hastalığa neden olan bakterilerle kirlenmiş toprakla veya dokuz bantlı armadillolarla temasla bağlantılı olabilir. Armadillolar bakteriyi taşıyabiliyor. Hayvanlara dokunmak, onları avlamak veya tüketmek bulaş açısından risk oluşturabiliyor. Armadillo yuvalarının çevresindeki toprakla temas da özellikle açık yarası bulunan kişiler açısından risk taşıyor.

Cüzzama neden olan Mycobacterium leprae ve Mycobacterium lepromatosis bakterileri son derece yavaş çoğalıyor. Hastalık insandan insana kolaylıkla bulaşmıyor, bulaş için genellikle enfekte kişinin tükürük veya mukusuyla uzun süreli ve yakın temas gerekiyor.

TÜRKİYE’DE CÜZZAM VAR MI? TÜRKİYE MODELİ NE?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği "10 bin nüfusta 1 vakanın altına inilmesi" hedefine Türkiye yıllar önce ulaşmıştır. Günümüzde hastalık tamamen yok noktasına yakın, Türkiye genelinde kayıtlı yaklaşık 485 ila 600 civarında cüzzam hastası bulunuyor, yıllık yeni vaka sayısı ise tek haneli rakamları yılda sadece 3 ila 6 vakayı geçmiyor. Mevcut hastaların neredeyse tamamı hastalığın aktif dönemini atlatmış, eski yıllardan kalan fiziksel hasarlar nedeniyle takip edilen ve bulaştırıcılığı olmayan kişiler.