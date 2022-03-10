Türkiye mart ayının ikinci haftasıyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Kar yağışının olduğu illerde ise eğitime ara verildi. Pekiş, yarın Kastamonu’nda okullar var mı?

Kastamonu valilik açıklaması okullar tatil mi 11 Mart

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 10 Mart Perşembe günü bir gün ara verildi. Kastamonu'da kar yağışının salı akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple yarın yani 11 Mart'ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Valilik yarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.