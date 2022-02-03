Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecek. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

1-Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/idari-belgeler bu adresten ulaşabilirsiniz.)

2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

3-Tercih edilen pozisyon için KPSS sonuç belgesi. (Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

4-2 (iki) adet Fotoğraf (Müracaat formuna yapıştırılacaktır.)

5-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

6-Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

7-Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

8-Sertifika veya ustalık belgesi istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

9-Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

10-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

11-Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi.

12-Müracaat süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Kamu Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Raporda boy/kilo ölçümü yer alacaktır.)

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