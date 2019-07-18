Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Kastamonu Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Kastamonu besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 250, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 250 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 250, Milli ve Spor Çıkışlı 150 puan oldu.18 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
Kastamonu Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Kastamonu besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 250, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 250 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 250, Milli ve Spor Çıkışlı 150 puan oldu.
Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi:250.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Engelli : 100.000
2019 YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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