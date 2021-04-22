Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacak.
MÜRACAAT VE SINAV TAKVİMİ
Müracaat Başlama Tarihi : 22.04.2021
Son Müracaat Tarihi: 06.05.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 11.05.2021
Giriş Sınavı Tarihi: 21.05.2021
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi: 25.05.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ