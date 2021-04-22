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Ekonomi Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:56:00 -
Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacak.

MÜRACAAT VE SINAV TAKVİMİ

Müracaat Başlama Tarihi22.04.2021

Son Müracaat Tarihi: 06.05.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 11.05.2021

Giriş Sınavı Tarihi: 21.05.2021

Nihai Değerlendirme İlan Tarihi: 25.05.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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