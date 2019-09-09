0553 313 94 23

Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl Maltepe’de 13.’sü yapılacak

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanında 13.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl Maltepe’de 13.’sü yapılacak

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanında 13.’sü düzenlenecek Geleneksel Kastamonu Tanıtım Günleri 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.


Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından bu yıl Maltepe Etkinlik Alanında 13.’sü düzenlenecek Geleneksel Kastamonu Tanıtım Günleri 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.


Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu ana başlığında Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’nin 450. Vuslat Yılı ve İstiklal Yolu’nun öneminin vurgulanacağı etkinlikte gıda güvenliği standartlarına da önem verilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel Başkanı Remzi Şen, “Kastamonu tanıtımını amacına uygun gerçekleştirmek üzere İstanbul’da geleneksel olarak düzenlediğimiz tanıtım günlerimizde bu yıl içeriğimiz daha da dolu olacak. Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ilimizin bu unvanını ziyaretçilerimize aktaracağız. Anadolu’nun dört manevi muhafızından biri olan Kastamonulu Şeyh Şaban-ı Veli’nin bu sene vuslatının 450. yılı olması dolayısıyla özel içerikler hazırlayacağız. Ayrıca tarihi milli park ilan edilen Kurtuluş Savaşının Kastamonu’dan Ankara’ya uzanan önemli güzergâhı İstiklal Yolu’nu etkinlik alanımızda simgeleyeceğiz. Kastamonu’yu bilmeyenler için bir tanıtım merkezi konumunda olacak etkinlik alanımız, gastronomimizin en kaliteli ürünlerini sunacak. Etkinliğimizle Kastamonu hakkında merak uyandırmayı planlıyoruz. Hem sanatsal hem kültürel faaliyetlerle 13. Kastamonu Günlerini zengin içerikle kaliteli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Maltepe Kastamonu Günlerine tüm hemşerilerimizi, Kastamonu dostu İstanbulluları ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    1. Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    2. Bakan Kasapoğlu, Ankaralılara aşure..
    3. "Yangınların arkasında da alçak bölücü..
    4. Ataşehir bu kış sanatla ısınacak
    5. Özbekistan heyeti Nevşehir..
    6. Zil çaldı, şoförler kurban keserek..
    7. Turkcell’li yüzücüler engelleri aşmak..
    8. Akçakoca’ya yapılacak hastane için..
    9. Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin..
    10. GÜNCELLEME - Beyoğlu'ndaki cinayet
    11. 23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal..
    12. Kuveyt Türk'te QR kodla hesaptan ödeme..
    13. Rusya, Moğolistan üzerinden Çin'e gaz..
    14. Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar..
    15. AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini..
    16. ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    17. Semen Altman: "Türkiye karşısında..
    18. Devrek’te CHP’nin kuruluş yıl dönümü
    19. Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 1..
    20. Mustafa Kemal'li kutlama mesajı..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!