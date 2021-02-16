Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime tüm yurtta 20 Kasım’da ara verildi. Yarıyıl tatilinin ardından köy okulları, anaokulları ve kurslarda yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi. Ancak kar yağışının etkili olduğu şehirlerde yüz yüze eğitime başlamadı. Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkisi altında. Peki, Kastamonu’da yarın okullar var mı?

Kastamonu okullar tatil mi 17 Şubat? Kastamonu yüz yüze eğitim ne zaman?

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle 15 ve 16 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmadı. Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada 17 Şubat Çarşamba günü de yüz yüze eğitime başlanmayacağı belirtildi.