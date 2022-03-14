Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki, Kastamonu’da okullar kaç gün tatil?

Kastamonu okullar kaç gün tatil? Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil?

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü İnebolu, Küre ve Şenpazar'da eğitime ara verildi. Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart’ta bir günlüğüne ara verildi.

Kastamonu’da yarın da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ancak şimdiye kadar okullarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.