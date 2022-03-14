  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kastamonu okullar kaç gün tatil? Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Kastamonu okullar kaç gün tatil? Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil?

Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil? Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da okulların yarın tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, yarın Kastamonu hangi ilçeler taşımalı eğitim tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:41:00 -
Kastamonu okullar kaç gün tatil? Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil?

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki, Kastamonu’da okullar kaç gün tatil?

Kastamonu okullar kaç gün tatil? Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil?

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü İnebolu, Küre ve Şenpazar'da eğitime ara verildi. Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart’ta bir günlüğüne ara verildi.

Kastamonu’da yarın da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ancak şimdiye kadar okullarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay