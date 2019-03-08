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Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı seçim irtibat bürosunun açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı Pınarbaşı seçim irtibat bürosu, düzenlenen törenle açıldı.

08 Mart 2019 Cuma 17:46
Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı seçim irtibat bürosunun açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı Pınarbaşı seçim irtibat bürosu, düzenlenen törenle açıldı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pınarbaşı seçim irtibat bürosunun açılışı büyük bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışta söz alarak önceki seçimde 200 oy ile belediyeyi kaybettiklerini söyleyen MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, “Kastamonu’yu kurtaracağız. Kastamonu insanı bizi anlamış görünüyor. Biz emanet bırakmıştık, teknik bir hata ile 200 oyla kaybettik. Biz onu da şöyle yorumluyoruz. Cenab-ı Hak bize dedi ki, Siz 20 yıl bir ili yönetiyorsunuz ama sizde ufak tefek sıkıntılar oluşmaya başladı, alın size bir ceza. 200 oyla kaybettik. Dolayısıyla Milliyetçi Ülkücü Hareketin dünkü hizmetlerini Kastamonu insanı anladı” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:46
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