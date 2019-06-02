0553 313 94 23

Kastamonu lise taban puanları 2019 Kastamonu lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kastamonu lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 18:10
Kastamonu lise taban puanları 2019 Kastamonu lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kastamonu lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Kastamonu lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi taban puanları

TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi taban puanları

TOSYA / Tosya Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:10
  1. Yozgat
  2. kastamonu liseleri taban puanları 2019
  3. kastamonu lgs boş kontenjan
  4. kastamonu fen liseleri
  5. inebolu anadolu lisesi taban puanı
  6. kastamonu sağlık meslek lisesi
  7. kastamonu abdurrahmanpaşa lisesi taban puanı
  8. tosya bahçelievler anadolu lisesi taban puanı
  9. kastamonu lise taban puanları 2018 2019
  10. kastamonu fen lisesi taban puanı 2018 2019
  11. kastamonu lise taban puanları 2017 2018
  12. kastamonu lise puanları 2019
  13. kastamonu liseleri taban puanları 2018
  14. kastamonu lise taban puanları 2018 lgs
  15. kastamonu fen lisesi taban puanı 2019
  16. Kastamonu Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  17. Kastamonu Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  18. Kastamonu Liseleri Kontenjanları 2019
  19. Kastamonu liselerin en küçük puanları 2018
  20. Kastamonu Anadolu Liseleri Kontenjanları
  21. 2018 2019 Kastamonu Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  22. Kastamonu Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  23. Kastamonu Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  24. Kastamonu Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  25. Kastamonu İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  26. Kastamonu Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  27. Kastamonu Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  28. Kastamonu Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  29. Kastamonu Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  30. Kastamonu Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  31. Kastamonu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  32. Kastamonu Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis ve jandarmadan ortak trafik ve asayiş uygulaması
    1. Polis ve jandarmadan ortak trafik ve..
    2. Bakan Kurum: “İlk aldığımız bilgilerde..
    3. Soylu'dan sürücülere "Yoğunluk..
    4. Futbol: Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
    5. Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8..
    6. 4 yaşındaki Zeynep'i kurtarmak için..
    7. Yenileme seçimleri
    8. Antalya'da bayram trafiği yoğunluğu
    9. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK..
    10. Kartal’da pide kuyruğunda bekleyen..
    11. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31..
    12. Ramazan Bayramı öncesi korkunç kaza!..
    13. Vali broşür dağıtıp sürücüleri uyardı
    14. Muş lise taban puanları 2019 Muş lise..
    15. Yüksekova'da 13,5 kilo eroin ele..
    16. Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil..
    17. Altınordu U17 takımı şampiyon oldu
    18. Kesmetepe beldesinde sandıklar..
    19. Mevlana Mahallesi’nin yeni muhtarı..
    20. Varşova Kültür Festivali’nde Türkiye..
    21. Diyarbakır’da taşlı sopalı kavga
    22. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye..
    23. Kazan’da Uluslararası Nevruz Tiyatro..
    24. Cezayir'de kriz! Cumhurbaşkanlığı..
    25. Kerkük saldırılarının faillerinden..
    26. Sinop lise taban puanları 2019 Sinop..
    27. 4 yaşındaki çocuğun bacağı banka..
    28. ABD'de Beyaz Saray ile Pentagon..
    29. Yenilenen seçimlere ilişkin yayın..
    30. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür