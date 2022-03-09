Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar ise hangi illerde ilçelerde okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın Kastamonu’nun hangi ilçelerinde okullar tatil edildi?

Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil? Kastamonu 10 11 Mart okullar tatil mi?

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. 10 Mart Perşembe günü Kastamonu'da en düşük hava sıcaklığının -5 olması bekleniyor. Şehirde kar yağışının 14 Mart Pazartesi akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi.