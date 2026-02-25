  • İSTANBUL
Yerel
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Yerel

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu-Çankırı sınırındaki bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bölgede kar yağışı yoğunlaştı.

 

Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

 

