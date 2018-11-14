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Kastamonu beyaza büründü

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:20
Kastamonu beyaza büründü

Kastamonu il merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, Yaralıgöz geçidine kadar etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, karın etkili olduğu yerlerde karla mücadele çalışmaları yürüttü.

Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de sürücüleri, kar ve etkili olan sis nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu ilçedeki ormanlarda da güzel görüntüler oluştu.

Kara yolunu kullanan sürücülerden Tayfun Abana, karın geçen yıl da bu zamanlarda yağdığını belirterek, özellikle ormanlarda ortaya çıkan görüntülerin eşsiz güzellikte görsel sunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:20
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