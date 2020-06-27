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Spor

Kastamonu Belediyespor'da Sıla, taraftarın karşısına çıkacağı günü bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:06:39 -
Kastamonu Belediyespor'da Sıla, taraftarın karşısına çıkacağı günü bekliyor

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da sözleşmesi bir yıl daha uzatılan Elif Sıla Aydın, taraftarın karşısına çıkacağı günü bekliyor.

Elif Sıla Aydın, yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyespor'da 4 sezondur oynadığını hatırlattı.

Kastamonu'da beşinci sezonda oynayacağı için mutlu olduğunu aktaran Elif Sıla, "Şehirle bütünleşmiş bu başarılı takıma ait bir sporcu olmaktan dolayı mutluyum. Coşkulu seyircimizi ve maçları çok özledim. Bu sezonda da iyi işlere imza atacağımızı biliyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar sahalara döneceğimiz günleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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