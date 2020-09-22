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Spor Kastamonu Belediyespor'da lig ve EHF Kupası hazırlıkları sürüyor
Spor

Kastamonu Belediyespor'da lig ve EHF Kupası hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:06:55 -
Kastamonu Belediyespor'da lig ve EHF Kupası hazırlıkları sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig ve EHF Kupası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından tescillenen 2019-2020 sezonunu ilk sırada tamamlayan Kastamonu Belediyespor, yaptığı antrenmanlarla lig ve EHF Kupası maçlarına hazırlanıyor.

Danimarkalı antrenör Helle Thomsen, AA muhabirine, yeni oyunculara sahip yeni bir takım olduklarını söyledi.

Zamana ihtiyaçları olduğunu aktaran Thomsen, "İyi bir takımız ama yeni olduğumuz için zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu hafta liglerin başlayacağını hatırlatan Thomsen, "Sadece benim değil, bütün antrenörlerin de zamana ihtiyacı var. Malum koronavirüsten dolayı takımlar ara verdi, yeterince hazırlanamadı. Biz önümüzdeki maç için hazırız. Diğer maçları da takımları takip ederek değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir yandan da EHF Kupası maçları için hazırlandıklarını dile getiren Thomsen, "Avrupa zorlu bir alan, zorlu mücadelelerin olacağı bir yer. Takımlar da güçlü. Karşılıklı oynayacağımız takımları inceleyip çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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