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Spor

Kastamonu Belediyespor'da Halime İslamoğlu, taraftarların karşısına çıkacağı günü bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:13:42 -
Kastamonu Belediyespor'da Halime İslamoğlu, taraftarların karşısına çıkacağı günü bekliyor

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği kaleci Halime İslamoğlu, taraftarların karşısına çıkacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.

Halime İslamoğlu, yaptığı açıklamada, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

"Böylesine büyük bir ailenin parçası olmaktan mutlu ve gururluyum." diyen Halime İslamoğlu, "Diliyorum bu yıl Kastamonu'nun başarılarına yenisini ekleyip, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızı gururlandırırız. Taraftarlarımızın önünde çıkacağım ilk maç için şimdiden çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.


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