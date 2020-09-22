Kastamonu Belediyespor, Sara Kovarova'yı transfer etti

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Çekyalı Sara Kovarova'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çekya Milli Takımı oyuncusu 21 yaşındaki Kovarova, geçen sezon Banik Most takımında forma giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kovarova, Kastamonu'da oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Benim için yurt dışında oynamak yeni bir deneyim olacak ve umarım harika bir sezon geçiririz. Umuyorum ki kulübün tüm hedeflerine ulaşacağız, özellikle de Avrupa Ligi'nde." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor'a katkı sağlamak istediğini dile getiren Kovarova, "Bu ekibin bir parçası olacağım için mutluluk duyuyor ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Keyif alacağım bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



